Si allunga la scia di sangue sulle strade siciliane: motociclista muore nello scontro con un’auto lungo la “Centrale Sicula”

Nel Messinese

E' il secondo motociclista che perde la vita in Sicilia in meno di 24 ore

Incidente stradale mortale lungo la strada statale 117 “Centrale Sicula”: a perdere la vita un motociclista di trentenne del Palermitano che si è scontrato con un’auto proveniente dal senso di marcia opposto al suo.

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del comune di Reitano, in provincia di Messina. Il sinistro, come informa l’Anas, è avvenuto al km 0,800. Ieri sera a Partanna, un altro giovane motociclista, Calogero Ingoglia, ha perso la vita in un incidente autonomo in cui è rimasto gravemente ferito anche l’amico che viaggiava insieme a lui.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA