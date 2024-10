Si invaghisce di una ragazza e perseguita lei e il fidanzato: arrestato a Gela

Nel Nisseno

L'uomo, un 33enne, era arrivato anche a sferrare un pugno contro il finestrino posteriore dell’auto della coppia, infrangendolo

La Polizia di Stato a Gela ha arrestato un 33enne per atti persecutori nei confronti di una coppia di fidanzati, in quanto si era invaghito della ragazza, senza che tra loro ci fosse mai stata una relazione. L’equipaggio di una volante, a seguito di richiesta pervenuta sulla linea di emergenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza, è intervenuto in una via del centro storico dove era stata segnalata un’aggressione in atto. I poliziotti sul posto hanno identificato tre persone intente a discutere animatamente tra di loro. Due di esse, la coppia di fidanzati, ha riferito agli agenti che, mentre transitavano a bordo di un’autovettura, il 33enne si è avvicinato al mezzo sferrando un pugno contro il finestrino posteriore dell’auto infrangendolo.