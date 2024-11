Siccità, la cabina di regia conferma il piano di distacco dei Comuni ancora alimentati dalla diga Ancipa

LA CRISI IDRICA

Resteranno agganciati soltanto Nicosia, Sperlinga, Troina, Gagliano e Cerami che dipendono esclusivamente da questa riserva

La cabina di regia regionale per l’emergenza idrica, riunita nel pomeriggio a Palazzo d’Orleans e coordinata dal capo della Protezione civile Salvo Cocina, ha confermato il Piano di distacco graduale dei Comuni del Nisseno e dell’Ennese ancora alimentati dalla diga Ancipa.

Alla riunione, voluta dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, sono stati convocati anche i rappresentanti di Siciliacque per fare il punto sullo stato di attuazione del piano. Siciliacque, infatti, già dal 3 novembre ha avviato una graduale riduzione dei prelievi, oggi arrivata al 60%, assicurando cosi il mantenimento del volume di riserva di circa 400 mila metri cubi che dai prossimi giorni saranno utilizzati per l’alimentazione di Nicosia, Sperlinga, Troina, Gagliano e Cerami, gli unici territori dell’Ennese che dipendono in modo quasi esclusivo dalla diga.