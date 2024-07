In Sicilia è allerta arancione con rischio incendi e ondate di calore

Meteo

Il caldo dovuto ad un'alta pressione di origine africana che determina un deciso aumento dei valori termici

Continua l’ondata di caldo in Sicilia e per la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha annunciato un’allerta arancione per il rischio di incendi e ondate di calore valevole dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

Il caldo di questi giorni, soprattutto al Sud del Paese, è dovuto ad un’alta pressione di origine africana che determina un deciso aumento dei valori termici e non solo durante le ore centrali della giornata: sono destinate infatti a tornare le famigerate “notti tropicali“, ovvero quelle in cui la temperatura non scende mai sotto i 20°C.

