Siracusa, 14 agenti di polizia e 12 ispettori potenziano l’organico della questura

SICUREZZA

Sette sono gli ispettori assegnati in città, altri tre andranno a Lentini, uno a Priolo ed uno a Pachino

Il Questore di Siracusa Roberto Pellicone stamane ha accolto e dato il benvenuto a 14 agenti e 12 ispettori che andranno a potenziare l’organico della Questura aretusea e dei Commissariati. In particolare il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani ha disposto di destinare otto agenti in Questura e sei presso il Commissariato di Lentini. Lo rende noto la stessa Questura di Siracusa. Sette sono gli ispettori assegnati in Questura, altri tre andranno a Lentini, uno a Priolo ed uno a Pachino.