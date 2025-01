Sorpreso mentre smaltisce rifiuti illegalmente aggredisce vigilessa

Siracusa

L'agente è stata costretta a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I

Un siracusano è stato denunciato per aver aggredito un’agente della Polizia municipale che lo aveva colto di sorpresa mentre stava smaltendo abusivamente dei rifiuti in pieno centro a Siracusa. “Si è perduto ogni rispetto e non ci si fa scrupoli ad aggredire chi indossa una divisa e lavora per il bene comune. Per di più una donna. Un gesto vile che qualifica chi lo ha compiuto» ha commentato l’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Gibilisco.