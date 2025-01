Spaccio di droga a Palermo: arrestati padre e figlio

Carabinieri

Appena fuori l'abitazione dei due sono stati trovati 240 grammi di hashish già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio nonché un bilancino di precisione

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Palermo Piazza Verdi nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione della produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nel quartiere Ballarò hanno arrestato due palermitani di 48 e 18 anni padre e figlio, già noti alle forze di polizia per spaccio di droga. Gli indagati sono stati osservati dai militari che, hanno visto i due uomini uscire dalla propria abitazione nelle vicinanze di un istituto di formazione frequentato da molti ragazzi, con in mano un contenitore in vetro contenente a sua volta, un sacchetto in plastica.