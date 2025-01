“Spaghetti killer”, parla il medico della casa di riposo che ospitava Maria Basso

Giudiziaria

Accusata della morte della signora veneta che viveva ad Aci Castello è la nipote Paola Pepe con cui la vittima aveva consumato l'ultimo pasto a base di spaghetti tritati e un dolce

Austera nel suo chignon basso legato con un laccio nero. Paola Pepe, ancora ai domiciliari, non perde un’udienza del processo che la vede imputata per omicidio e circonvenzione d’incapace. Maria Basso, che è stata trasferita da Asiago ad Aci Castello dalla nipote, è deceduta il 16 dicembre 2022 – secondo la ricostruzione della procura – a seguito di una polmonite ab ingestis che è insorta dopo un pranzo con la Pepe a base di spaghetti tritati e un dolce. L’anziana signora veneta soffriva di una patologia che le impediva di assumere cibo solido: poteva ingerirlo solo omogeneizzato. Inoltre per i pm la nipote avrebbe fatto in modo di ottenere l’eredità della zia facendogli modificare pochi giorni prima della morte il testamento.Ieri in aula sono stati ricostruiti gli ultimi giorni di vita dell’ottantenne veneta nella casa di cura di Aci Castello dove era ospite su disposizione della Pepe.