Stoccaggio di plastica dismessa dalle serre: sequestrata area nel Trapanese

Polizia Municipale

Trecento metri cubi di plastica dismessa da impianti serricoli e stoccata, secondo l’accusa, abusivamente sono stati scoperti e sequestrati dalla polizia municipale di Marsala nelle campagne di contrada Santo Padre delle Perriere.L’operazione è stata coordinata dal comandante dei vigili urbani, Vincenzo Menfi. Il materiale plastico, si sottolinea in una nota del Comune, «era stoccato in maniera abusiva in attesa, molto probabilmente, come avviene in questi casi, di essere dato alle fiamme. Uno stoccaggio passibile di denunzia penale già operata nei confronti del proprietario del terreno». Un sequestro analogo, già convalidato dalla Procura di Marsala, era stato operato dalla polizia municipale nei giorni scorsi in contrada Ciappola, nel versante opposto del Marsalese. Il sindaco Massimo Grillo ha affermato che la combustione di questi rifiuti della produzione agricola ha «conseguenze disastrose per l’ambiente».

