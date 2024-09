Stupro di gruppo a Palermo: chiesti 12 anni per 5 imputati

Giudiziaria

Gli abusi a danno di una 19enne; pena minore sollecitata per il sesto ragazzo

La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere per 5 dei 6 ragazzi sotto processo per aver stuprato, a luglio del 2023, una 19enne palermitana. Per il sesto imputato, Samuele La Grassa, sono stati chiesti 10 anni e otto mesi in virtù della condotta processuale tenuta. Un settimo accusato, all’epoca dei fatti minorenne, è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi.

A denunciare la violenza ai carabinieri fu la stessa vittima, fatta ubriacare e stuprata dagli imputati in un cantiere abbandonato del Foro Italico a Palermo. Gli abusi vennero filmati dal maggiore del gruppo, Angelo Flores, che in passato aveva anche avuto una relazione con la giovane.Tutti gli imputati hanno scelto il rito abbreviato e si sono detti innocenti negando la violenza e parlando di rapporto consensuale. La Grassa, alla scorsa udienza, ha reso nota una lettera in cui chiedeva scusa alla madre e alla fidanzata per la delusione data loro.