Sventato furto in un’abitazione ad Adrano: denunciato un minorenne

Polizia

Si tratta di un 14enne che era arrivato sul posto in cui rubare insieme ad un complice che è riuscito a fuggire

Stavano per svaligiare un’abitazione del centro di Adrano, ma il loro piano è andato in fumo grazie all’intervento immediato della Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno sorpreso i due ladruncoli durante un servizio di controllo del territorio finalizzato anche a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio. In particolare, i poliziotti hanno notato una lunga scala in legno adagiata alla facciata dell’immobile con i due che stavano per scavalcare la ringhiera del balcone per introdursi nell’ edificio, al momento disabitato.

Alla vista della volante, i due hanno capito di essere stati scoperti e, frettolosamente, sono scesi in strada per fuggire, percorrendo due direzioni diverse e facendo perdere le loro tracce tra le viuzze del centro cittadino.