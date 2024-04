Tamponamento fra un tir e un’auto nel Siracusano: un ferito

Incidente

E' successo lungo la statale 114 "Orientale Sicula"

Incidente stradale lungo la statale 114 “Orientale Sicula”. Per cause ancora da accertare in prossimità del km 144,600, a Priolo Gargallo, nel Siracusano, un mezzo pesante e un’auto sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Una persona è rimasta ferita. Il tratto della statale 114 interessato dall’incidente è rimasto provvisoriamente chiuso al traffico in direzione Nord.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA