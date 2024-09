Telecamere mobili a Sciacca per filmare i “furbetti” dei rifiuti: scattano le denunce

Ambiente

«Per due dei casi scoperti - dice l’assessore comunale Salvino Patti - si è configurato il reato ambientale, visto che sono stati abbandonati rifiuti speciali e pericolosi»

Telecamere mobili, appositamente posizionate nelle settimane scorse in zone periferiche “top secret” del territorio comunale di Sciacca (Agrigento), hanno già permesso di individuare i responsabili di almeno una decina di episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti.

La polizia municipale sta provvedendo a controllare i filmati, risalendo ai responsabili o attraverso la targa delle vetture in sosta, o per mezzo di controlli successivi anche sul contenuto della stessa spazzatura abbandonata.«Per due dei casi scoperti – dice l’assessore comunale Salvino Patti – si è configurato il reato ambientale, visto che sono stati abbandonati rifiuti speciali e pericolosi, e nei confronti di queste persone è scattata la denuncia alla procura della Repubblica. Per altre situazioni, invece, si è proceduto con le sanzioni amministrative».Le telecamere sono mobili, e al comune di Sciacca è stata istituita una task-force che si occupa del loro spostamento e riposizionamento in luoghi diversi. Il tentativo è di individuare altre violazioni.«Gli sforzi del comune di Sciacca – conclude Patti – sono significativi, ma questa lotta richiede il contributo di tutti i cittadini. Che invitiamo sia a comportamenti civili, sia a non voltarsi dall’altra parte se e quando assistono a violazioni commesse da altre persone».

