Temperature giù e dalle Madonie all’Etna le vette si imbiancano con scenari da favola

Meteo

Neve anche nel Messinese dove la Città Metropolitana ha messo in campo gli spazzaneve per liberare le strade

La colonnina dei termometri va giù e le cime della Sicilia si imbiancano. Dalle Madonie all’Etna, passando per i Nebrodi, i paesaggi cambiano colore e l’atmosfera si fa natalizia con gli abeti innevati e le strade altrettanto imbiancate.

E così eccoci alla prima nevicata a Piano Battaglia, località palermitana nelle Madonie. L’ondata di maltempo, accompagnata dall’abbassamento delle temperature, sta determinando precipitazioni a carattere di rovescio sparse in tutto il comprensorio madonita. A Piano Battaglia la neve è caduta in discrete quantità. Neve anche a Petralia Soprana, il paese si è svegliato con i tetti bianchi.

Neve a Piano Battaglia

Anche nel Messinese la Città Metropolitana di Messina sta operando, dalle prime ore di oggi, una serie di interventi sulle strade provinciali del comprensorio nebroideo per liberarle dalla neve.

In particolare, il servizio di spazzamento neve e spargimento del sale, messo in campo dal personale dell’Autoparco e dal Servizio Viabilità dell’area nebroidea, è in atto sulle strade provinciali 166 “Portella Bufali”, ricadente nei Comuni di San Teodoro e Cesarò, e 168 “Caronia – Capizzi”, lungo la dorsale dei Nebrodi denominata Portella dell’Obolo (1503 m.s.l.m.).

Palazzo dei Leoni garantisce il costante monitoraggio della percorribilità di tutte le arterie stradali interessate dalle precipitazioni nevose e dalla formazione di ghiaccio sulla sede stradale causata dalle basse temperature ricordando che lungo le strade interessate da nevicate vige l’obbligo della dotazione, a bordo degli autoveicoli di ogni genere, di catene da neve o pneumatici invernali.

L’Etna non fa eccezione a questo quadro già descritto e, da qualche giorno, anche il vulcano attivo più alto d’Europa sta indossando il suo abito bianco invernale preparando le piste per chi vorrà sciare. Sui social è un tripudio di foto che lo mostrano in tutto il suo splendore.