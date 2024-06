Tenta di aggredire una attivista Enpa “colpevole” di non avere risposto ad un suo appello per curare una cagnetta: arrestato

momento di tensione

Momenti di tensione a Giarre. I carabinieri hanno evitato il peggio e fermato un 49enne di Riposto

Un uomo di 49 anni di Riposto, con precedenti per maltrattamento di animali, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza privata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto ieri all’ora di pranzo, dopo che l’uomo aveva denunciato sui social media le condizioni di una cagna in difficoltà che aveva appena partorito.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, non ottenendo risposta alle sue richieste di aiuto, si sarebbe recato presso l’abitazione privata della guardia zoofila ENPA, alla periferia sud di Giarre. La donna impaurita ha allertato i carabinieri che, nel volgere di pochi minuti hanno raggiunto la zona. L’uomo alla vista dei militari e della guardia zoologica che, in presenza dei Cc nel frattempo è uscita di casa, avrebbe avuto una reazione spropositata. Privo di controllo e colto da un raptus si sarebbe lanciato contro la donna, spintonandola con forza, ma i carabinieri hanno fatto da scudo evitando il peggio. Nella colluttazione che ne è seguita due militari sono rimasti feriti e anche la guardia zoofila ha riportato alcune lesioni.L’uomo, dopo essere stato sedato in ospedale, è stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari. I due carabinieri feriti sono stati medicati al pronto soccorso e hanno ricevuto una prognosi di dieci giorni.

