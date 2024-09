Tenta di appiccare il fuoco ad un distributore di benzina: arrestato nel Messinese

Carabinieri

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo diretto in una vicina stazione di servizio con una bombola di gas da cucina

Un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, che ha tentato di appiccare le fiamme in un distributore di carburante. è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo diretto in una vicina stazione di servizio con una bombola di gas da cucina. In particolare, il 44enne, in stato di agitazione, stava provando ad alimentare le fiamme con un accendino e il residuo di carburante presente nell’erogatore del distributore di benzina, venendo subito bloccato dai militari dell’Arma, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la bombola.