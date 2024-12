Tentano di rapinare un passante in via Leopardi e fuggono sparando due colpi

Catania

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti per ricostruire l’accaduto

In due hanno tentato di rapinare un passante, poi sono fuggiti sparando due colpi. È quanto accaduto in tarda mattinata in in via Giacomo Leopardi una delle vie dello shopping nel salotto buono di Catania. Il passante è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti per ricostruire l’accaduto. Sono stati sparati due colpi, a terra sono stati trovati dei bossoli.

