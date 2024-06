Tentano di rubare auto in sosta a Librino: tre giovani denunciati

Catania

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno denunciato in stato di libertà un diciannovenne e due minorenni catanesi per tentato furto aggravato in concorso, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, nonché, false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, nel cuore della notte, gli agenti delle volanti sono intervenuti in viale Nitta, nel quartiere Librino, perché giunta alla Sala Operativa della Questura una segnalazione anonima che indicava la presenza di tre individui intenti a forzare alcune autovetture in sosta.

I poliziotti, non appena arrivati sul posto, sono riusciti ad individuare e bloccare i tre giovani mentre stavano tentando di aprire una vettura in sosta.

La perquisizione effettuata nei confronti di uno dei due minorenni, ha consentito di rinvenire una grossa forbice da potatura. Lo stesso minore, è stato denunciato in stato di libertà, anche per false attestazioni a Pubblico Ufficiale, in quanto all’atto del controllo, essendo sprovvisto di documenti, ha fornito ai poliziotti false generalità.