Tentata rapina a colpi di pietra: straniero condannato a Catania

La sentenza

I fatti sono accaduti lo scorso febbraio in via Sturzo. Il furfante aggredì un ottantenne e lo lasciò sanguinante a terra.

L’aggressione al nonnino in via Luigi Sturzo da parte di un bengalese lo scorso 15 febbraio fece il giro dei media nazionali. Quello che più scosse l’opinione pubblica fu la dinamica violente. L’ottantenne Vincenzo Balbo, infatti, fu colpito alla testa con una pietra e poi picchiato con calci e pugni allo scopo di essere rapinato. Alla fine Aslam Talukdar non riuscì a trovare le 70 euro che il vecchietto aveva nella tasca dei pantaloni. «Rovistò solo in quelle del giubbotto», raccontò la vittima ai giornalisti.Il 39enne, che fu arrestato dai carabinieri poche ore dopo il fattaccio, è stato condannato dalla gup Giuseppina Montuori a 4 anni, cinque mesi, dieci giorni e 1.334 euro. Talukdar, difeso da Giuseppe Testaj, inoltre è stato interdetto per cinque anni dai pubblici uffici. Balbo ha deciso di costituirsi parte civile nell’udienza preliminare con l’avvocato Giulio Napoli. La gup ha condannato il bengalese al risarcimento di 10.000 euro.

L’azione violenta