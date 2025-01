Ucciso dal monossido mentre era in vacanza a Cefalù, indagata la proprietaria della casa

Dopo la tragedia

Effettuata l'autopsia sul corpo del 36enne tedesco, si attendono gli esami istologici

E’ stata eseguita l’autopsia sul corpo di Jonathan Feierabend, 36 anni, il turista tedesco morto mentre stava trascorrendo le vacanze di fine anno a Cefalù nella Villa Deodata. Secondo l’analisi del corpo la morte potrebbe essere compatibile con l’avvelenamento da monossido di carbonio, ma saranno gli esami istologici a stabilire con certezza le cause del decesso.

La proprietaria della struttura ricettiva è indagata per omicidio colposo. Un provvedimento dovuto alla luce proprio per eseguire l’esame irripetibile e consentire all’indagata di nominare un proprio consulente per partecipare all’esame che è stato eseguito all’istituto di medicina legale del Policlinico. Le condizioni dei familiari della vittima anche loro finiti in ospedale a Partinico migliorano.