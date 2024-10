Un enorme tumore ovarico (16 chili) asportato ad una donna al San Vincenzo di Taormina

Sanità

L'eccezionale intervento è stato eseguito dall'equipe dei dottori Vincenzo Panebianco e Mario D'agostino

Rimosso, all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, cittadina turistica del messinese, un tumore di origine ovarica di circa 16 kg in una signora originaria dell’Australia ma residente in una cittadina della valle Alcantara. Ad in intervenire l’équipe del reparto di chirurgia ad indirizzo oncologico composta dal primario, Vincenzo Panebianco e dal dottor Mario D’agostino, mentre del gruppo di anestesiologica hanno fatto parte il primario, Giacomo Filoni dalla dottoressa, Viviana Brunetto.