Un lunedì con l’allerta meteo anche in Sicilia, ma poi nell’Isola torna l’estate: nel weekend temperature fino a 35°

LE PREVISIONI

Una depressione di origine atlantica si avvicina progressivamente all’Italia ma in seguito è prevista una poderosa risalita dell'anticiclone africano

Domani sarà un lunedì uggioso con maltempo, pioggia e temporali da Nord a Sud. Allerta arancione per l’Emilia Romagna, mentre è gialla per altre 11 regioni.

Una depressione di origine atlantica si avvicina progressivamente all’Italia determinando, dalle prime ore di domani, lunedì 23 settembre, un significativo peggioramento delle condizioni del tempo, con piogge e temporali che interesseranno dapprima le regioni di Nord-Ovest, per poi estendersi su gran parte del Settentrione e, localmente, su alcune aree del versante tirrenico.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede dalle prime ore di domani, lunedì 23 settembre precipitazioni da sparse a diffuse su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, Toscana e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

È stata quindi valutata un’allerta arancione per rischio idraulico in Emilia-Romagna e allerta gialla in Liguria, Lazio, Umbria e su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Per la Sicilia (ma non solo) si tratterà comunque di una perturbazione di passaggio che invece di portare un calo generalizzato delle temperature – secondo le previsioni de ilMeteo.it – determinerà grazie all’afflusso di venti molto caldi associati alla perturbazione un ulteriore rialzo termico, favorito anche dalla presenza di un promontorio africano che determinerà una fase di stabilità atmosferica. In Sicilia si potrebbero toccare picchi estremi con valori fino a 34°C o addirittura 35°C.