Una notte d’inferno e io che pregavo

Il racconto

Il racconto del nostro collega che ha vissuto da vicino la tragedia del Bayesan. Si trovava a bordo di un altro veliero che è riuscito a mettersi in salvo

Il cielo sopra Porticello l’altra sera era bellissimo. A bordo di “Aurora”, una barca a vela di 15 metri, su consiglio di alcuni velisti palermitani, avevamo dato ancora davanti alla spiaggia di Mongerbino, a ridosso di Capo Zafferano, dove ci avevano detto che avremmo trovato riparo dal maestrale annunciato dalle previsioni del meteo marine.

La leggera brezza e sullo sfondo il Bayesan

La luna piena irradiava la baia a est di Palermo, una leggera brezza aveva spazzato via le nuvole che avevano accompagnato nel pomeriggio la nostra rotta dalle Eolie alla costa Nord della Sicilia e la rada era davvero uno spettacolo: sullo sfondo delle luci della terra ferma si stagliava un imponente albero maestro tutto illuminato. Era quello del Bayesian, superyacht a vela (motorsailer) con l’albero in alluminio tra i più alti del mondo, 75 metri. Sarà stato a circa due miglia dalla nostra barca, ma sembrava molto più vicino.Con il capitano di “Aurora” avevamo consultato tutte le applicazioni più utilizzate da chi va per mare, come Windy, Lamma Meteo o Windfinder. Tutte annunciavano vento forte da Nord Ovest ma nessuna aveva previsto quello che poi è successo, nessuna parlava di possibili trombe d’aria o dei venti a oltre 60/70 nodi che l’altra notte hanno affondato il Bayesian. Le previsioni dicevano che ci sarebbe stato un Maestrale non superiore a 20 nodi e una buona probabilità di precipitazioni.

L’inferno nella notte

E invece nella notte si è scatenato l’inferno. Intorno alle 4 ha cominciato a piovere a dirotto e all’improvviso l’intensità del vento è aumentata a dismisura. “Aurora” tremava come se fosse l’epicentro un terremoto, il capitano è salito sul ponte della barca per controllare la situazione e si dannava per non aver dato più ancora oltre che per la scarsa affidabilità delle applicazioni meteo. Io invece pregavo. In lontananza si vedevano a malapena ancora le luci dell’albero del Bayesian, offuscate da acqua e vento. Intorno alle 4.30 quelle luci non c’erano più. Erano stranamente sparite. Ed era passata anche la burrasca.Poche ore più tardi siamo stati svegliati dal rumore degli elicotteri, dalle onde generate da motovedette e motoscafi che battevano l’area palmo a palmo.

La tragedia si fa chiara