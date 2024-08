Valguarnera, brutale aggressione durante la festa di San Cristoforo

Il pestaggio

Prognosi di 30 giorni per un uomo colpito da un quindicenne con pugni e calci,

Ancora da chiarire a Valguarnera Caropepe la dinamica di una brutale aggressione in concomitanza con i festeggiamenti di San Cristoforo, patrono del Comune dell’ennese. Secondo una prima ricostruzione un uomo avrebbe rivolto un rimprovero e poi sarebbe stato colpito al volto da un pugno e poi da un calcio, da un quindicenne, prima di essere stato trasferito all’ospedale di Enna con una prognosi di oltre 30 giorni e poi a Catania. Le sue condizioni sarebbero serie per via dei colpi subiti da parte del presunto aggressore, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. A quanto pare, prima delle violenze, ci sarebbe stato uno screzio per futili motivi.

