Ventenne picchiato da un branco nelle strade della movida a Palermo

Violenza

Il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di sei adolescenti

Un ventenne è stato picchiato in nottata a Palermo, in via Quintino Sella, una delle strade della movida. Avvicinato per chiedergli l’ora, è stato aggredito. Il giovane è finito in ospedale con un trauma al volto. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e poi i carabinieri e gli agenti di polizia. Ad aggredire il ragazzo sarebbe stato un gruppo di sei adolescenti.

