Vongole senza etichette a Catania: Guardia Costiera le rigetta in mare e multa venditore

Controlli

Oltre 100 chili di prodotto sono stati scoperti a bordo di un automezzo

Durante la regolare attività di vigilanza costiera e dei costanti controlli sulla filiera ittica nel territorio etneo, una pattuglia della Sezione di Polizia Marittima della Guardia di Costiera di Catania ha rinvenuto a bordo di un automezzo oltre 100 chili di vongole veraci, destinate alla vendita locale e risultate, all’esito degli accertamenti eseguiti, prive della necessaria etichettatura idonea ad identificare il prodotto e tracciarne la provenienza.

Gli “Ispettori pesca” del Corpo delle Capitanerie di porto hanno sanzionato il trasgressore con un verbale amministrativo di 1.500 euro, mentre il prodotto ittico, dichiarato dal personale sanitario dell’ASP di Catania ancora in stato vitale, è stato rigettato in mare con l’ausilio di un battello in dotazione alla Guardia costiera di Catania.