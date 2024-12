Zafferana Etnea, sventato un colpo della banda dell’escavatore

Colpo al bancomat

Il trambusto ha richiamato l'attenzione degli abitanti della zona. I malviventi sono fuggiti

Sventato dai carabinieri nel cuore della notte l’ennesima azione criminale messa in atto dalla cosiddetta banda dell’escavatore. Nel mirino dei malviventi, il dispensatore di denaro bancomat della filiale della Banca agricola di Ragusa, in via Garibaldi, a Zafferana Etnea.

I malviventi, almeno cinque persone, sono entrati in azione attorno alle 3,30 della notte appena trascorsa. Con l’escavatore avevano già raggiunto l’esterno della banca e si accingevano a colpire il dispositivo nell’intento di disancorarlo dal proprio alloggio. Il trambusto creato probabilmente ha richiamato l’attenzione di alcuni cittadini che hanno allertato il 112.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono accorse diverse pattuglie dei carabinieri che raggiunto il luogo hanno messo in fuga i malviventi, che hanno abbandonato sulla strada l’escavatore. Gli ignoti autori del mancato colpo sarebbero fuggiti alcuni a piedi altri, invece, a bordo di una vettura.