A Comitini (Agrigento) nasce il Museo del Tricolore

L'appuntamento

È il primo in Sicilia: la cerimonia di inaugurazione sarà lunedì 4 novembre

Nasce a Comitini, in piccolo comune dell’agrigentino con 855 abitanti, il Museo del Tricolore. Cimeli e documenti d’epoca saranno esposti nelle sale del Palazzo Bellacera. La cerimonia di inaugurazione del Museo del Tricolore, il primo in Sicilia, si svolgerà lunedì 4 novembre alla presenza del prefetto di Agrigento Filippo Romano, di autorità civili e militari. Video messaggi augurali sono stati inviati dal vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè e dal prefetto e dal sindaco di Reggio Emilia Maria Rita Cocciufa e Marco Massari.