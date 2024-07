Le acrobazie immaginifiche di Katia Scarlata

Cultura

Si è aperta la mostra di Katia Scarlata “Acrobazie immaginifiche”, a “La stanza di carta – libri & arte”. L’esposizione è a cura di Gianna Panicola.La mostra è visitabile gratuitamente fino al 3 agosto 2024, ogni giorno da lunedì a sabato, durante gli orari di apertura della libreria, esclusa la domenica.Al suo interno è possibile apprezzare un corpus di 36 opere su carta, realizzate con pennarelli, matite colorate, pastelli, penne a gel, in mostra per la prima volta al Campanile della Chiesa di San Giuseppe dei Teatini a Palermo, dove ha sede la libreria.Il comune denominatore che possiamo riscontrare nelle creazioni dell’artista è la maschera sociale che indossiamo per piacere, per essere apprezzati e per adattarci agli altri.Note biografiche:Katia Scarlata, nata a Enna nel 1988. Si è diplomata in pittura nel 2012 all’Accademia di Belle arti di Palermo e ne ha frequentato il biennio in pittura. Pittrice e illustratrice, nei suoi lavori il segno, la scrittura e il disegno si intrecciano in un tutt’uno compositivo, che sfocia in amalgama pittorica dai risultati forti, decisi e criticamente dialoganti con l’attento fruitore. Durante gli studi ha partecipato a diverse mostre organizzate dall’ Accademia e da privati. Ha vinto il premio Unicredit 2012 istituito presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. È stata selezionata tra gli artisti di IN WORK per l’apertura di ZAC, ZISA Zona Arti Contemporanee di Palermo; sempre nel 2012, a cura di Nicola Bravo “quest’ora su tutte le ore / un presepio per 111 artisti” presso il complesso della chiesa di San Mamiliano, Palermo; nel 2016: Premio FAM giovani per le arti visive, seconda edizione, fabbriche Chiaramonte, Agrigento. Il 3 giugno 2023 viene presentata la sua mostra personale dal titolo “Imago carta”, a cura di Giovanni Proietto, presso la galleria A Sud ArteContemporanea di Realmonte, con testi critici in catalogo di Pietro Conte, Gianna Panicola e Andrea Quagliana. Nello stesso anno ha esposto presso la Gallery “Chunxy Art Space” di Shanghai.

