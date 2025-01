Agrigento in festa: con Mattarella l’avvio all’anno di Capitale della Cultura

Celebrazioni

Il presidente della Repubblica accolto da una folla festante di alunni e studenti

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto nella città dei Templi per inaugurare l’anno di Agrigento capitale italiana della Cultura. Ad accoglierlo, fuori dal teatro Pirandello dove si sta svolgendo la cerimonia, centinaia di alunni e studenti che hanno sventolato bandierine tricolore al grido “Mattarella, Mattarella”. Il Capo dello Stato, sorridente, ha rivolto loro sorrisi salutandoli.

Insieme a Mattarella anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli.