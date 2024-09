Autunno di spettacoli a Sambuca di Sicilia, con quattro anticipazioni allestite nel centro storico

Teatro

Prosa e teatro-canzone sono i protagonisti della stagione 24/25 del Teatro L'Idea che prenderà il via il 26 ottobre

Si parte il 25 e il 26 settembre con una doppietta di commedie musicali dal sapore piccante: Ricette e sinfonie (Palazzo Panitteri) e Se mi lanci non vale (teatro Saraceno). Quest’ultimo spettacolo è la rivisitazione dello storico Bulli e pupe, messo in scena dagli artisti del progetto Scavalcamontagne, con una tournée che toccherà alcuni borghi del Belìce e del palermitano, una prima assoluta per la Sicilia, con i protagonisti dello spettacolo che si muoveranno a piedi e con gli oggetti di scena nello zaino per raggiungere piazze, strade e cortili dei borghi agrigentini.Sabato 12 ottobre appuntamento serale in teatro per la prova generale aperta al pubblico della commedia L’ultima di Carnali, della compagnia Santa Briganti ospite in residenza artistica del teatro sambucese. Gran finale il 19 ottobre con La casa di Bernarda Alba, regia del mazarese Piero Indelicato, che ha scelto di tradurre in siciliano l’opera di Garcia Lorca.