“Che peste vi colga!”, a Palermo la collettiva per il “Giubileo Rosaliano”

Da sabato 24 agosto l'apertura alla galleria “Veniero Project”

Pensata per il “Giubileo Rosaliano”, corrono 400 anni dal ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, in questa mostra, la città di Palermo “si trasforma in un teatro di narrazioni non delimitate da confini geografici, ma estese verso una dimensione più ampia e globale, rappresentando, in piccolo, ciò che accade a qualsiasi latitudine. Le storie personali e collettive che qui prendono vita intrecciano un tessuto ricco di significati e simboli, offrendo uno spaccato delle dinamiche umane che trascendono le limitazioni territoriali. In tale contesto, possiamo intendere le opere esposte come preghiere visive o, meglio, ex voto di speranza, non per desideri o bisogni egoistici, ma per aspirazioni e necessità condivise. Santa Rosalia, patrona della città, diventa un simbolo tangibile di questa speranza e di questa ricerca, un punto di riferimento spirituale per coloro che si affidano alla sua intercessione in momenti di difficoltà”, dichiara Francesco Piazza. Una mostra con un titolo deliberatamente provocatorio che “attinge alla memoria popolare dell’antica maledizione associata alla peste come castigo divino per i peccati. Tuttavia, in una inversione di prospettiva, questo gioco di parole viene traslato nel contemporaneo, dove le “pesti moderne” assumono una rilevanza più sinistra e tangibile. Questa scelta semantica, se da un lato agisce come una denuncia nei confronti dell’umanità, rimproverandola implicitamente per non aver saputo cogliere l’opportunità dell’azione salvifica della Santa e, di conseguenza, aver impedito che i benefici di tale azione fossero trasmessi alle future generazioni, dall’altro incita energicamente a superare queste crisi attraverso azioni che coinvolgano non solo l’ingegno ma anche la solidarietà e la coesione sociale”, aggiunge Piazza.

Di ogni artista, ciascuna opera “reca in sé una potenza espressiva che trascende il mero atto artistico, evocando un dialogo profondo tra il visibile e l’invisibile, tra l’aspirazione umana e la trascendenza divina. L’arte diventa così un mezzo di comunicazione sacro, dove il desiderio e l’attesa si fondono in un linguaggio universale di speranza e fede talmente laico da trascendere ogni confessione religiosa, invitando lo spettatore ad una riflessione intima e personale, oltre i confini del dogma e della ritualità”, conclude Piazza.