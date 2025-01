I concerti al Temenite al Teatro greco di Siracusa: «Solo se eccezionali». Come quello di Giorgia

Spettacoli

La cantante romana annunciata per il 25 luglio («manca solo l’ok formale»). Dal 12 al 26 luglio, prima dello smontaggio della copertura, la Commissione può autorizzare concerti sul criterio della straordinarietà

C’è un periodo di tempo in cui, nel rispetto della stagione di teatro antico dell’Inda, per il Teatro greco di Siracusa è tollerata l’orribile copertura in legno che, da una parte, ne dovrebbe salvaguardare le antiche e fragili pietre, dall’altra ne opprime e nasconde la vista ai numerosi visitatori. È per quest’ultima ragione che, da un paio d’anni, le istituzioni competenti (Regione in testa) hanno deciso che la copertura al Temenite debba essere tenuta il meno tempo possibile. Tra la fine della stagione Inda (quest’anno il 12 luglio) e il completo smontaggio dell’imbracatura (quest’anno il 26 luglio) c’è un arco temporale in cui – come aveva già annunciato lo scorso ottobre da queste pagine l’assessorato regionale ai Beni culturali – è ammissibile concepire l’eventualità di autorizzare concerti pop. Spettacoli distanti dalla natura del più antico teatro di pietra d’Occidente che, com’è noto, dallo scorso anno sono diventati un tabù, non solo per salvaguardarne l’integrità fisica, ma anche quella ideale, etica. Autorizzazione, dunque, che può arrivare solo previa valutazione della apposita Commissione Anfiteatro Sicilia, e con un criterio prioritario: quello della eccezionalità.

È, dunque, in questa logica che si spiega il concerto annunciato, ieri mattina, dalle agenzie di stampa, ripreso da tutti i siti specializzati e infine dal “direttore artistico cittadino” d’eccezione, il sindaco Francesco Italia, di Giorgia per il 25 luglio al Teatro greco. La cantante romana “si prepara a tornare live per festeggiare i trent’anni di “Come saprei”, con la quale vinse il festival di Sanremo”, riportano le agenzie. I tre scenari unici sarebbero: le Terme di Caracalla di Roma (13 giugno), il nostro Teatro Greco, appunto (25 luglio) e la Reggia di Caserta (16 settembre). Mossa sapientemente studiata dagli impresari, visto che in realtà da novembre Giorgia “porterà la sua musica – sempre le agenzie – nei principali palasport italiani”.