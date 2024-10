Il Catania Book Festival 2024 si chiude con 13mila presenze

Catania

La quinta edizione dell'evento dedicato a libro e cultura ha visto 300 ospiti e 100 eventi

Con trecento ospiti provenienti da tutta Italia distribuiti in cento eventi, un flusso di circa tredicimila partecipanti con punte di forte partecipazione tra sabato e domenica si è chiusa la quinta edizione del Catania Book Festival – Fiera internazionale del libro e della cultura. La sesta edizione si terrà dal 24 al 27 aprile 2025.«È un altro bilancio positivo che tracciamo con gioia – commenta l’ideatore e direttore del festival Simone Dei Pieri – e che fortifica la convinzione di tutto lo staff che a Catania si possa investire sulla cultura. C’è ancora molta strada da fare. E’ vero, ma i primi a dimostrare che ha senso lavorare e crescere nel campo degli eventi culturali ed editoriali sono proprio i catanesi». Il pubblico è ulteriormente cresciuto dall’edizione 2023, caratterizzata dal fortunato tour del Premio Strega, che per la prima volta scelse Catania come prima città della promozione degli autori in gara; ma in questi giorni l’entusiasmo si è acceso, prima di tutto, grazie alla voglia di partecipare e di dibattere su letture e su temi importanti.