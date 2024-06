“La Danza dei Tre Spiriti”, il romanzo di esordio di Costanza Miccichè: il fantasy “norreno” che appassiona

scaffale

Il titolo è “La Danza dei Tre Spiriti” (Amazon, 661 pagine) e l’autrice è la ventinovenne palermitana – ma i suoi genitori sono agrigentini – Costanza Miccichè. Si tratta del primo volume della tetralogia “Le Vie di Brothla”. Per Costanza Miccichè, appassionata di storia e lingua norrena, laureata in Storia Medievale all’Università di Bologna e in Editoria e Giornalismo all’Università di Parma, “La Danza dei Tre Spiriti” è il primo romanzo. Una storia che affronta temi come lo schiavismo, il colonialismo, l’imperialismo, il mondo LGBT+, ma anche la magia, la guerra, gli egoismi.