Le Vie dei Tesori sveleranno a Carini il mosaico segreto di Renato Guttuso

Arte

Il mosaico, che era stato acquistato dal principe De Spuches, era stato smontato e chiuso in 70 casse dimenticate per anni nella portineria del palazzo venduto al pittore palermitano

Si potrà visitare soltanto venerdì prossimo, 11 ottobre, all’ex collegio San Rocco di Carini, nell’ambito de Le vie dei Tesori, il mosaico segreto di Renato Guttuso. La storia del mosaico risale al 1873 quando il principe De Spuches, grande appassionato di archeologia, viene avvertito dai suoi contadini, che stavano impiantando un limoneto, che in una zona vicino a Carini era stato trovato un antico mosaico. Si ipotizza che potesse essere un resto di un’antica villa romana dell’Hyccara. Il principe acquista il mosaico e lo salva dai contadini, lo porta nel suo palazzo di Palermo e se lo gode da solo, per anni. Nel dopo guerra il palazzo viene svenduto dai suoi eredi a Renato Guttuso ma la moglie Mimise non lo vuole, perché è convinta che i pavoni che sono rappresentati sul mosaico portino sfortuna. Il mosaico viene così smontato e chiuso in 70 casse dimenticate per anni nella portineria del palazzo.