“Life, Love and Death in Sicily”: a Londra la mostra dedicata a Letizia Battaglia

L'evento

Alla Photographers Gallery di Londra inizia l'espoposizione degli scatti della grande fotografa palermitana scomparsa nel 2022

È stata inaugurata alla Photographers Gallery di Londra la mostra intitolata “Letizia Battaglia: Life, Love and Death in Sicily”, interamente dedicata alla vita e agli scatti della fotografa palermitana (1935-2022). Curata da Paolo Falcone, in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia e la Fondazione Falcone per le Arti, e sostenuta dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra, la mostra rappresenta una prima assoluta per la grande fotografa palermitana nella capitale britannica.

Sul sito della galleria, una citazione di Battaglia: «Photography changes nothing. Violence continues, poverty continues. Children are still being killed in stupid wars», ovvero: «La fotografia non cambia nulla. La violenza continua, la povertà continua. I bambini vengono ancora uccisi in stupide guerre».

