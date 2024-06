Taobuk Award: un premio all’eccellenza culturale con il Nobel Fosse, Sorrentino e Abramovič

Cultura

Oltre 4000 persone per la serata ideata e condotta da Antonella Ferrara con Massimiliano Ossini

Grande gala ieri nell’incantevole scenario del Teatro Antico di Taormina per la consegna dei prestigiosi Taobuk Award. I riconoscimenti assegnati ogni anno dal comitato scientifico di Taobuk, il festival internazionale del libro di Taormina, ideato e diretto da Antonella Ferrara, sono andati a personalità di altissimo profilo letterario, artistico, scientifico o dell’impegno civile, coerentemente con la vocazionemultidisciplinare del festival e alla mission di farsi osservatorio della società attraverso un dialogo permanente con i protagonisti del nostro tempo.

La serata è stata ideata e condotta da Antonella Ferrara, insieme al giornalista Massimiliano Ossini. In apertura è stato rivolto un commosso ricordo alla memoria di Franco Di Mare, il giornalista delle “frontiere”, intellettuale impegnato e amante delle Belle Lettere, dal 2011 al 2016 presidente del comitato scientifico del festival. “Il Gala è l’occasione per celebrare una manifestazione che da quattordici anni unisce cultura, cinema, scienza e politica condividendo riflessioni e punti di vista differenti con il grande pubblico – ha detto Antonella Ferrara – e proprio il tema di quest’anno, l’identità, ci fa comprendere l’importanza del dialogo e del confronto, perché è proprio dall’intersezione con l’altro che nasce la consapevolezza del sé. L’identità è ciò che ci rende profondamente noi, ma è anche la lente per percepire la diversità come ricchezza e non solo come alterità”. E ha continuato la direttrice: “In un momento in cui guerre sanguinose alle porte dell’Europa e ancora in Medioriente non accennano a placarsi, ragionare sulla percezione della nostra identità non in contrapposizione ma in rapporto con il diverso è un’immensa ricchezza. Farlo con grandi personalità del mondo della cultura, della danza, del cinema, come è accaduto e accadrà qui a Taobuk, è un privilegio”.Il Taobuk Award for Literary Excellence è stato consegnato dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, allo scrittore norvegese Jon Fosse, premio Nobel 2023 per la letteratura.

Stesso riconoscimento per lo scrittore statunitense Jonathan Safran Foer. A consegnare il premio a Safran Foer, Elvira Amata, Assessore al Turismo allo Sport e allo Spettacolo della Regione Siciliana. Anche il drammaturgo e scrittore Alessandro Baricco è stato insignito del Taobuk per la letteratura, a consegnare il premio Giovanni Cultrera di Montesano, sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania. Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di TIM, ha consegnato nell’ambito della consolidata partnership che lega Taobuk a TIM – Main Partner, il TaoTIM Award a Moses Pendleton, poliedrico artista direttore e fondatore di Momix e rivoluzionario innovatore della danza contemporanea. Premiata anche l’attrice e regista di MUR, opera vincitrice ai David di Donatello come miglior documentario, Kasia Smutniak che ha ricevuto il premio da Giuseppe La Boria Direttore territoriale Sicilia e Calabria di Bper Banca. Lucia Nardi, Responsabile Cultura di Impresa e Archivio storico di Eni ha premiato con il Taobuk Award la cantante Noemi che si è esibita con le sue hit durante il Gala.Sempre per il cinema hanno ricevuto il riconoscimento il premio Oscar Paolo Sorrentino premiato dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il regista Ferzan Özpetek, insignito del riconoscimento da Giovanna Spatari, Rettrice Università degli Studi di Messina. Alessandro De Pedys, Direttore Generale per la Diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ha conferito il premio al tenore Riccardo Massi che si è esibito durante il Gala su celebri arie di Puccini.

Per le arti visive il premio è andato all’artista serba Marina Abramovich, a consegnarlol’onorevole Manlio Messina, componente della Commissione Cultura Scienza Istruzione della Camera dei Deputati. Premiata con il Taobuk Award anche la étoile della Scala Nicoletta Manni che ha ricevuto ilpremio da Enrico Trantino, Sindaco di Catania. Elvira Terranova, giornalista dell’Adnkronos, invece ha ricevuto dal Presidente Schifani il riconoscimento Taobuk per il giornalismo. Lo scrittore spagnolo di origine basca Fernando Aramburu, ha ricevuto oggi il Taobuk Award dall’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernandez Palacios nel corso di un evento in collaborazione con Ambasciata di Spagna in Italia e Instituto Cervantes di Palermo.