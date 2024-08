A2A con Dba e Retelit in progetto recupero calore da data center

agenzia

Impianto operativo nel 2026, disponibili 2,5 Mwt di potenza anno

MILANO, 06 AGO – Al via a Milano la prima partnership industriale in Italia per il recupero di calore dai data center destinato al teleriscaldamento. A2A, in collaborazione con Dba Group e Retelit, alimenterà la rete cittadina nel Municipio 6 tramite l’energia generata da Avalon 3, il più recente data center iperconnesso e sostenibile della società di telecomunicazioni. Lo riferisce una nota, spiegando che il progetto permetterà di servire 1.250 famiglie in più all’anno, consentendo un risparmio energetico di 1.300 tonnellate equivalenti di petrolio (Tep) e di evitare l’emissione di 3.300 tonnellate di CO2 con benefici ambientali pari al contributo di 24 mila alberi. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto, operativo nei primi mesi del 2026, grazie al quale il calore di scarto del data center Avalon 3 di Retelit, che con i suoi oltre 3.500 mq e 3,2 MW di potenza è il più grande punto di interconnessione internet d’Italia, sarà immesso nell’infrastruttura di teleriscaldamento gestita da A2A Calore e Servizi aumentando l’energia green a disposizione delle famiglie dell’area ovest della città. La struttura renderà disponibile alla rete 2,5 MWt di potenza termica annuale e un incremento di 15 GWh dell’energia recuperabile. “Grazie a questo accordo industriale, che consente di realizzare il primo progetto di questa tipologia in Italia, Milano si conferma tra le città più all’avanguardia nel processo di transizione ecologica”, ha commentato Luca Rigoni, amministratore delegato di A2A Calore e Servizi. “Uno dei pilastri della nostra strategia è la sostenibilità che si declina in particolare con l’efficientamento energetico dei data center, sotto ogni punto di vista”, ha affermato Roberta Neri, presidente di Retelit. “Questo progetto ci vede impegnati nella fornitura dei servizi di ingegneria necessari per il corretto riutilizzo del calore ‘di scarto’ proveniente dal data center di via Bisceglie a Milano e permette di rifornire di nuova energia il territorio circostante”, ha affermato Raffaele De Bettin, ceo di Dba Group.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA