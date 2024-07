Aspi attiva business continuity contro disservizi digitali

agenzia

Garantito il servizio della rete. Aumentati uomini e mezzi

ROMA, 19 LUG – Autostrade per l’Italia ha attivato il sistema informatico di Business Continuity fin dalle prime ore della giornata per far fronte al disservizio digitale che si registra a livello mondiale. Lo annuncia Aspi che sottolinea come siano stati limitati al massimo i problemi e “il servizio sulla rete è stato sempre garantito”. Previsto e attivato anche “un presidio straordinario di uomini e mezzi sin dalle prime ore della mattina”

