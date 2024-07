Banca Agricola Popolare di Ragusa e Banca Popolare Sant’Angelo si fondono: ora si chiamerà Banca Agricola Popolare di Sicilia

la svolta

L'ok arrivato dal CdA il 31 gennaio, ora tocca alle assemblee dei soci

Dopo l’approvazione, lo scorso 31 maggio, da parte del CdA di Banca Agricola Popolare di Ragusa del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo l’iter prosegue. Il 27 giugno scorso sono state ottenute le autorizzazioni di Vigilanza e lo scorso 28 giugno sono stati depositati presso la sede legale di BAPR i documenti funzionali allo svolgimento delle riunioni assembleari di BAPR e di BPSA chiamate a deliberare in merito alla prospettata fusione per incorporazione.

L’operazione – come si legge in una nota del management – si contraddistingue per il rispetto del percorso effettuato da BAPR in 135 anni di storia, offrendo l’opportunità di ampliare l’orizzonte di operatività della nuova entità, estendendo il rafforzato “modello Ragusa” a tutta la Sicilia. A completamento dell’operazione di fusione per incorporazione di BPSA e quale naturale evoluzione del percorso intrapreso, Banca Agricola Popolare di Ragusa assumerà la nuova denominazione di BAPS – Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Arturo Schininà