Bankitalia, l’indice Eurocoin positivo dopo oltre 1 anno

agenzia

Rialzo a 0,15 da -0,31 di febbraio, segnale di ripresa

ROMA, 29 MAR – L’indice euro-coin della misurato dalla Banca d’Italia, che stima il quadro della congiuntura economica nell’area euro, a marzo è aumentato per il secondo mese consecutivo (a 0,15 da -0,31 di febbraio), “tornando positivo per la prima volta dall’inizio dello scorso anno”. Lo rende noto Bankitalia in un comunicato, spiegando che la crescita dell’indicatore riflette “principalmente la dinamica positiva dei corsi azionari e il recupero degli indicatori qualitativi sull’attività”. L’indice mensile stima la dinamica di fondo del Pil dell’area euro sulla base delle storiche macroeconomiche (come gli indici di produzione industriale, i sondaggi congiunturali, gli indicatori di domanda e gli indici di borsa) e anticipa la misurazione trimestrale del Pil.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA