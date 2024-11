Bombardieri, verso rottura sul contratto dei metalmeccanici

agenzia

'Contratti a zero euro noi non ne facciamo'

ROMA, 12 NOV – “Le previsioni sono probabilmente di una rottura perché se Federmeccanica sostiene che siccome il contratto dei metalmeccanici ha di per sè uno strumento che recupera l’inflazione è inutile fare il contratto, contratti a zero euro noi non ne facciamo”. Queste le parole di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ad Agorà RaiTre. Oggi riprende la trattativa con un nuovo incontro tra sindacati e organizzazioni datoriali.

