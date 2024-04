agenzia

Francoforte -0,56%, Londra +0,24%

MILANO, 19 APR – Le Borse europee chiudono in ordine sparso con Parigi sulla parità (Cac 40 -0,01% a 8.022 punti). In flessione Francoforte (Dax -0,56% a 17.737 punti). In rialzo, invece, Londra (Ftse 100 +0,24% a 7.895 punti).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA