Borsa: l’Europa migliora con futures americani, Parigi +0,6%

agenzia

L'attenzione è sui dati del mercato del lavoro Usa

MILANO, 04 OTT – Le Borse europee dopo una partenza debole prendono un po’ di slancio di pari passo con i futures su Wall Street che sono passati in positivo. Migliora Parigi (+0,6%) che ieri è stata fra le peggiori dietro soltanto a Milano, oscilla invece sopra la parità Francoforte (+0,04%) così come Londra (+0,07%). L’attenzione è rivolta ai dati sul mercato del lavoro Usa, che saranno diffusi alle ore 14.30: salari non agricoli, tasso di disoccupazione, salario medio orario.

