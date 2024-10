Borsa: l’Europa migliora con Lagarde, Milano +0,2%

agenzia

A Piazza Affari vendite su Tim e sulle banche

MILANO, 23 OTT – Le Borse europee migliorano dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde sull’inflazione e sul taglio dei tassi. I principali listini si muovo in ordine sparso mentre si guardano i risultati delle prime trimestrali. Il clima appare incerto anche in attesa delle prossime elezioni presidenziali in Usa. In calo Londra (-0,4%) e Parigi (-0,1%). Sono girate in positivo Francoforte (+0,1%), Milano (+0,2%) e Madrid (+0,4%). Salgono le utility (+0,5%), con il prezzo del gas che sale dell’1,8% a 41,43 euro al megawattora. Bene anche le auto (+0,6%) e i tecnologici (+0,2%). A Piazza Affari le banche proseguono in calo, in linea con il settore europeo. Mps (-2,8%), Bper (-1,3%), Popolare Sondrio (-1%), Intesa (-0,9%), Banco Bpm (-0,6%) e Unicredit (-0,2%). Male Tim (-2,2%), dopo le perquisizioni della Gdf nell’ufficio di un dirigente per un caso di corruzione tra privati. Vendite su Saipem (-1,7%), in attesa dei conti. Nel listino principale corre Stellantis (+3,1%) che insieme a Factorial accelerano la diffusione di veicoli elettrici di nuova generazione. In luce anche Hera (+1,9%) e Stm (+1,8%).

