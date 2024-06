Borsa: Milano (+1%) prende slancio dalle banche

agenzia

Rincorsa di Unicredit, Unipol e Leonardo +2,2%, cauta l'energia

MILANO, 17 GIU – Piazza Affari prende slancio, il Ftse Mib sale dell’1,12% insieme alle banche. Hanno preso la rincorsa Unicredit (+2,18%) con Popolare Sondrio (+1,76%), Bper (+2,2%), Unipol (+2,3%). In testa al listino anche Leonardo (+2,4%) e Stellantis (+1,8%). Restano indietro incece i titoli dell’energia con Enel che sale dello 0,2%, Snam dello 0,12%, Italgas dello 0,29% e solo Eni più nettamente in rialzo (+0,99%). Resta in rosso Erg (-2,18%).

