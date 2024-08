Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche e Tim

agenzia

In luce Sondrio e Banco Bpm. Bene Iveco e Azimut

MILANO, 30 AGO – Milano tiene il passo rispetto ad altre Piazze europee e chiude la settimana in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,53% a 34.372 punti sulla spinta dei bancari ed, in particolare, della Popolare di Sondrio (+2,7%) e di Bper (+2,4%) . In prima fila anche Banco Bpm (+1,55%) e Unicredit (+1,29%) che ha rimborsato in anticipo un Tier 2 da 1,25 miliardi. Tra gli altri titoli bene Iveco (+1,97%), Azimut ((+1,79%) e Tim (+1,74%). Di contro le vendite zavorrano Diasorin (-1,56%) ed Amplifon (-1,35%). Negativi anche Eni (-0,89%) e Saipem (-0,78%) con il calo del petrolio. Fuori dal paniere principale Unieuro cede lo 0,5% a 11,64 euro, alla vigilia dell’opas di Fnac-Darty che prenderà avvio lunedì prossimo.

