Borsa: Milano piatta (+0,02%%), giù Stellantis e Campari

agenzia

Corre Brunello Cucinelli promosso a 'buy''

MILANO, 27 GIU – Piazza Affari è in leggera flessione (+0,02% ) alle prime battute della seduta. In vetta si porta Brunello Cucinelli (+2,94%) promossa a ‘buy’ dall’analista di Stifel mentre il taglio a ‘hold’ da parte di Equita penalizza Stellantis (-2,2%). La casa automobilista è la peggiore del listino principale davanti a Campari (-1,42%) che risente delle indagini per una presunta evasione fiscale da oltre 1 miliardo che coinvolge la holding lussemburghese Lagfin anche se il gruppo di bevande alcoliche ha fatto sapere ieri in serata che non prevede alcun impatto per Davide Campari-Milano NV né per alcuna delle sue società. Deboli anche Erg (-1%) che ha collocato con successo un green bond ed Hera (-0,81%).

