Borsa: Milano positiva (+0,7%) con l’Europa dopo Wall Street

Spread Btp-Bund a 136 punti, euro e oro restano forti

MILANO, 21 AGO – I mercati azionari del Vecchio continente rimangono in lieve rialzo dopo l’avvio di Wall street: la Borsa migliore è di qualche frazione quella di Milano che sale dello 0,7%, seguita da Francoforte che cresce di mezzo punto percentuale. In aumento dello 0,4% Parigi, con Amsterdam e Madrid che crescono dello 0,2%. Lo spread tra Btp e Bund migliora a 136 punti base, con l’euro che tiene quota 1,112 contro il dollaro. L’attesa degli operatori è sempre per i segnali dalle banche centrali dall’ormai imminente vertice di Jackson Hole, con l’oro che resta piuttosto stabile sui massimi attorno a quota 2.550 dollari l’oncia. In questo quadro, in Piazza Affari il titolo migliore resta quello di Saipem che cresce del 3,3% a 2,07 euro anche sulle ipotesi di un nuovo contratto da parte di Saudi Aramco. Bene anche Recordati e la Banca popolare di Sondrio in aumento di quasi due punti percentuali. Piatta Tim, in marginale calo (-0,3%) Hera e Terna.

